СМИ: Госдеп опубликует документы по Украине после иска правозащитников

В ведомстве дали согласие на предоставление переписки адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани с некоторыми советниками американского госсекретаря Майка Помпео.

По требованию суда Госдепартамент США согласился на публикацию документов, связанных с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины. Об этом пишет газета Hill со ссылкой на заявление.

Как сообщалось ранее, правозащитная общественная организация American Oversight ("Американский надзор") через суд смогла добиться от Госдепартамента публикации документов, которые связаны с политикой нынешней администрации США в отношении Украины.

В публикации будут также содержаться и личные сообщения между госсекретарём Майком Помпео и адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, через которого осуществлялись контакты с Украиной.

Издание подчёркивает, что Госдепартамент "обработает и предоставит" документы с соответствующими редакционными изменениями к 22 ноября. В ведомстве дали согласие на предоставление переписки Джулиани с некоторыми советниками Помпео, туда же войдут текстовые сообщения, переписка в мессенджерах, электронные письма, а также записи в календаре.

Однако в Госдепартаменте не прокомментировали эту информацию.

Ранее депутат Верховной рады Александр Онищенко рассказал, как США управляли Украиной в период президентства Петра Порошенко.