Небензя призвал СБ ООН осудить избиение российского дипломата в Косове

28 мая Михаила Краснощёкова, несмотря на наличие дипломатического иммунитета, задержали и жестоко избили.

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал Совет Безопасности ООН осудить нападение на российского дипломата Михаила Краснощёкова в Косове.

С таким заявлением постпред РФ выступил на открытом заседании Совбеза ООН по ситуации в Косове.

— Требуем расследования и наказания виновных в этом преступлении. Полагаем, что СБ должен решительно осудить это преступление против персонала ООН, — заявил Небензя.

Он отметил, что Россия согласилась с выводами представителей ООН по поводу инцидента в Косове с избиением и задержанием спецназом сотрудников МООНК, и заявил, что такие выводы "совпадают с результатами проведённого Следственным комитетом России расследования".

— Наши следователи установили, что спецназовцы преследовали цель воспрепятствовать законной служебной деятельности Краснощёкова, — подчеркнул Небензя.

Напомним, 28 мая на севере Косова россиянина Михаила Краснощёкова, несмотря на наличие дипломатического иммунитета, задержали и жестоко избили в ходе операции косовоалбанского спецназа. Дипломат получил переломы скуловой кости и верхней челюсти. Посольство РФ призвало наказать избивших россиянина, а косовская прокуратура потребовала лишить иммунитета Краснощёкова. Как заявил президент Сербии Александр Вучич, полиция Косова намеренно избила дипломата.