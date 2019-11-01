Турция передала России 18 сирийских военнопленных

Турция сообщила о передаче России 18 сирийских военных, которые были пленены на севере арабской страны формированиями, поддерживающими Анкару, говорится на странице турецкого Министерства национальной обороны в "Твиттере".

— 18 элементов [сирийского] режима, задержанных... 29 октября к юго-востоку от города Рас-эль-Айна, были переданы в результате координации с властями РФ, — поясняется в твите.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о проведении переговоров с коллегами из России насчёт передачи РФ 18 сирийских военнослужащих, захваченных в ходе столкновений турецких войск и протурецких сил с сирийскими силовиками. Отмечалось, что двое из пленных пострадали и им была оказана медпомощь.