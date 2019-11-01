Учёные выяснили, почему люди начали верить в дьявола

Современная наука готова дать ответ на практически любой вопрос. Так, в конце октября международная группа учёных взялась за самое нечистое и демоническое, что только есть на Земле, — дьявола, — чтобы объяснить, откуда у людей появилась вера во властелина ада.

Согласно опубликованным в Science Alert выводам исследователей, присутствие в головах людей веры в верховного демона зла, да и в целом всего нечистого, напрямую зависит от распространения инфекционных заболеваний в регионе, где они живут.

— Чем более распространено заболевание, тем больше вероятность, что в этой части мира существует вера в колдовство, сглаз или самого дьявола, — говорится в материале.

Учёные выяснили, что с древних времён вспышки эпидемий люди объясняли именно нечистой силой. Из-за этого крепла идея морального витализма — убеждённости, что здоровье человека зависит от сил добра и зла. Примечательно, что достаточно абсурдная вера в это приносила некоторые плоды в борьбе с распространением инфекций.

— Веря в тёмные силы, которые наносят вред телу, люди с большей вероятностью избегали контакта со смертельными патогенными микроорганизмами, то есть моральный витализм был не просто примитивным суеверием, а функциональным поведением, — отмечается в статье.

В конце учёные отмечают, что, подобно вере в дьявола, народные суеверия в прошлом также выступали в роли защитных механизмов от влияния патогенов.

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