Экс-мэр Киселёвска убит в собственном доме

Экс-мэр города Киселёвска Кемеровской области Сергей Лаврентьев, который возглавлял горадминистрацию на протяжении пятнадцати лет — до 2018 года, убит этой ночью в собственном доме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

— Лаврентьев убит в собственном доме этой ночью. Одного из нападавших на него он [бывший мэр] убил сам из пистолета, — приводит агентство слова собеседника.

На месте ЧП работают правоохранители, подробности и причины произошедшего устанавливаются.