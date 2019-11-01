ЦБ отозвал лицензию у "Эксперт банка"

Банк России приказом от 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского "Эксперт банка", который является участником системы страхования вкладов.
— В связи с неисполнением кредитной организацией АО "Эксперт банк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением п. 3 ст. 7) и 7.2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным ФЗ, учитывая неоднократное применение в течение года мер, предусмотренных ФЗ "О Центральном банке РФ", руководствуясь ст. 19, п. 6, ч. 1 ст. 20 ФЗ "О банках и банковской деятельности" и ч. 13 ст. 74 ФЗ "О Центральном банке РФ", отозвать с 1 ноября 2019 года лицензию на осуществление банковских операций, — отмечает банк.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте регулятора, уставный капитал организации составлял 1,16 миллиарда рублей.
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