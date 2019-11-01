Американская "женщина-кошка" нашла себе хозяина

По словам 31-летней Кэт Лайонс, в детстве она была вынуждена притворяться нормальной, однако теперь она может пить из миски, носить ошейник и уши.

Жительница американского штата Колорадо решила стать женщиной-кошкой и нашла себе хозяина. Её историю рассказал таблоид Daily Mail.

31-летняя Кэт Лайонс носит кошачьи уши со средней школы.

— Всё началось с аниме. Я смотрела эти фильмы и думала: "Я хочу выглядеть так же в реальной жизни". Меня постоянно травили за внешний вид и называли зубрилкой. Мне приходилось скрывать своё увлечение, — вспоминает Лайонс.

Она рассказала, что всегда отличалась от окружающих: увлекалась кошками и чувствовала себя одной из них.

— Теперь я живу их жизнью и ощущаю себя в своей тарелке, — говорит она.

Девушка призналась в своём увлечении после того, как увидела ролевые игры в замке для девушек-кошек Cat Girl Manor. Там она влюбилась в 52-летнего Робрехта Берга и вскоре вступила с ним в отношения.

Мужчина организовывает ежегодные встречи любителей аниме и полностью поддерживает образ жизни своей девушки. Сама Лайонс считает возлюбленного своим хозяином и играет роль послушной кошки.

Девушка носит кошачьи уши, а также хвост и ошейник. Однако, по её словам, не все одобряют это увлечение. Семья Лайонс не принимает её в таком образе.

— Мне тяжело, но, как бы то ни было, я не буду подстраиваться под общественное мнение, — говорит она.

По словам Лайонс, в детстве она была вынуждена притворяться нормальной, однако теперь она может пить из миски, носить ошейник и уши.

Ранее Лайф показал фотографии новой Женщины-кошки, которая появится в в сольном фильме о Бэтмене.