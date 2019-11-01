В Кузбассе возбуждено дело по факту убийства экс-мэра Киселёвска

Вечером супруга погибшего заметила на территории приусадебного участка свет от фонарика и силуэты двух человек и сообщила об этом супругу, который взял ружьё и пошёл на улицу.

Кузбасские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства бывшего главы Администрации города Киселёвска Кемеровской области Сергея Лаврентьева. Об этом говорится на сайте СУ СКР по региону.

— 31 октября около 23:40 (03:40 мск) поступило сообщение об обнаружении на приусадебном участке частного жилого дома тел 59-летнего бывшего главы Киселёвского городского округа и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), — поясняется в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По версии следователей, вечером супруга погибшего заметила на территории приусадебного участка свет от фонарика и силуэты двух человек и сообщила об этом супругу. Мужчина вышел из дома, взяв охотничье ружьё. После этого женщина услышала выстрелы, а когда всё утихло, вышла во двор и нашла тело супруга с огнестрельными ранениями. Недалеко от него лежало тело неизвестного, также с огнестрельным ранением.

Следствие установит мотивы преступления, а также личность второго человека, который с места скрылся. Отрабатываются все возможные версии трагедии, в числе которых попытка разбойного нападения. Предположительно, убитый злоумышленник был жителем соседнего города, на вид ему около 40 лет.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в составе которой следователи, криминалисты, сотрудники полиции, возглавляет группу один из руководителей местного СУ СКР. Уголовное дело передано в аппарат Следственного управления СКР по Кемеровской области — Кузбассу.