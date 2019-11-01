Появилось видео с места убийства бывшего мэра Киселёвска в Кузбассе

Следственный комитет России распространил видео с места трагедии в Кемеровской области, где сегодня ночью был убит экс-мэр города Киселёвска Сергей Лаврентьев. Ролик появился в распоряжении Лайфа.

Как видно на кадрах, на месте работают правоохранительные органы. На траве можно разглядеть гильзы — предположительно, от охотничьего ружья, при помощи которого Лаврентьев пытался защититься от нападавших. СКР приводил как возможную причину трагедии ограбление.

Напомним, экс-мэр погиб ночью с 31 на 1 ноября, перед этим смертельно ранив одного из злодеев. Он возглавлял Администрацию Киселёвска в течение 16 лет, до 2018 года.