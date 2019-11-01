Девять человек задержаны за телефонные кражи в Иванове

Сумма ущерба от одного звонка составляла от 9 до 20 тысяч рублей, всего группа подозревается более чем в пятидесяти случаях мошенничества.

Группу из девяти человек, промышлявших телефонным мошенничеством под видом работников банков, задержали правоохранители при участии Росгвардии в Иванове, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

— Потерпевшим поступал звонок, и неизвестный собеседник, представляясь сотрудником службы безопасности банка, сообщал о подозрительном движении средств на счетах. В дальнейшем звонивший предлагал создать так называемый "безопасный счёт", чтобы сберечь деньги клиента от несанкционированного доступа. Во избежание финансовых потерь граждане соглашались и предоставляли злоумышленникам исчерпывающую персональную информацию: PIN- и CVV-коды карт, их сроки действия, — объяснила Волк алгоритм действия преступников.

Сумма ущерба от одного звонка составляла от 9 до 20 тысяч рублей. Всего группа подозревается более чем в пятидесяти случаях мошенничества.

В попытке замести следы мошенники перебирались из региона в регион — и задержать их смогли всех вместе на съёмной квартире в Иванове.

— Среди них семь женщин и двое мужчин в возрасте от 18 до 30 лет — жители Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей. В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — добавила представитель ведомства.

При обысках у подозреваемых нашли два десятка мобильников, более 200 сим-карт и несколько банковских карт. Расследование продолжается.