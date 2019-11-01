"Официант, борщ сегодня удался!" В Сети высмеяли фото Зеленского и Столтенберга

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Фото © Офис Президента Украины

Пользователи Сети высмеяли общее фото президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, на котором лидер Незалежной стоит перед сидящим главой альянса.

Комментаторы стали сравнивать украинского президента со школьником, представшим перед учителем, и официантом, обслуживающим клиента, пишет РИА "Новости".

Первый класс, вторая четверть

Картина маслом — учитель и примерный ученик

Двойку в журнал пока ставлю карандашом!

Официант, сегодня борщ удался! Пишу положительный отзыв вашей кухне

Другие комментаторы сравнили Владимира Зеленского с подчинённым, получающим указания от руководства.

Посланец хозяина приехал. Нужно держать стойку

Стоит по стойке смирно и получает ценные указания

Говорите, что вам 42 и вы не лох? Записываю

Столтенберг побывал с визитом на Украине 30 и 31 октября. В четверг в Киеве состоялось заседание комиссии НАТО — Украина.

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