"Официант, борщ сегодня удался!" В Сети высмеяли фото Зеленского и Столтенберга

Пользователи Сети высмеяли общее фото президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, на котором лидер Незалежной стоит перед сидящим главой альянса.
Комментаторы стали сравнивать украинского президента со школьником, представшим перед учителем, и официантом, обслуживающим клиента, пишет РИА "Новости".
Первый класс, вторая четверть
Картина маслом — учитель и примерный ученик
Двойку в журнал пока ставлю карандашом!
Официант, сегодня борщ удался! Пишу положительный отзыв вашей кухне
Другие комментаторы сравнили Владимира Зеленского с подчинённым, получающим указания от руководства.
Посланец хозяина приехал. Нужно держать стойку
Стоит по стойке смирно и получает ценные указания
Говорите, что вам 42 и вы не лох? Записываю
Столтенберг побывал с визитом на Украине 30 и 31 октября. В четверг в Киеве состоялось заседание комиссии НАТО — Украина.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram