Трамп заявил о переезде из Нью-Йорка из-за плохого отношения местных властей

До избрания президентом США в качестве основного места жительства американского лидера значился небоскрёб Trump Tower в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет платить налоги в казну Нью-Йорка, потому что там к нему плохо относятся. Американский лидер сообщил о переносе своей частной резиденции во Флориду, уведомив об этом налоговые службы.

— Несмотря на то что я ежегодно выплачиваю миллионы долларов налогов городу, штату и местным властям, ко мне очень плохо относились политические лидеры и города и штата. Мало к кому так плохо относились. Я очень не хотел принимать подобное решение, но в конечном счёте так будет лучше для всех, — написал Трамп в "Твиттере".

При этом глава государства отметил, что "всегда готов" помочь городу и его "замечательным" жителям, поскольку Нью-Йорку принадлежит "особое место" в его сердце.

Как ранее сообщила газета The New York Times, смена налогового места жительства американского президента связана как раз с отчислениями в бюджет, с которыми у миллиардера Трампа не всё гладко. В частности, прокурор Нью-Йорка Сайрус Вэнс потребовал от бухгалтерской фирмы Mazars и Trump Organization налоговые отчисления американского президента за период с 2011 года.