Группа My Chemical Romance воссоединится

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Фото © Википедия

Эмо-группа My Chemical Romance анонсировала воссоединение после распада в 2013 году, сообщив в своём твиттере о том, что даст новый концерт. .

На сцену знаменитые музыканты поднимутся в Лос-Анджелесе. Концерт запланирован на 20 декабря, стоимость билетов составляет $149,50. Продажи откроются уже через несколько часов.

My Chemical Romance у многих ассоциируется с эмо-культурой. Коллектив был основан в 2001 году в Нью-Джерси после терактов 9/11 — так музыканты попытались выразить свои чувства в связи с трагедией. В группу вошли Майки Уэй, Джерард Уэй, Фрэнк Айеро и Рэй Торо.

За время существования у коллектива вышло четыре полноформатных альбома.

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