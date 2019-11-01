СМИ: Турецкий буровой корабль покинул Исключительную экономическую зону Кипра

Корабль Fatih, являвшийся одним из двух турецких судов, проводивших буровые работы на кипрском шельфе, покинул Исключительную экономическую зону Республики Кипр. Об этом пишет Cyprus Mail.

С мая Fatih стоял в 60 километрах к западу от города Пафос в пределах ИЭЗ Кипра в сопровождении турецких военных кораблей. Но, по данным газеты, в четверг судно взяло курс на порт Анталья.

Второе буровое судно — Yavuz — по-прежнему остаётся в седьмом офшорном секторе ИЭЗ Кипра. Оно прибыло в эту зону в октябре и, по данным издания, не собирается покидать её до 20 января.