В Чикаго медики борются за жизнь девочки, раненной при сборе конфет на Хэллоуин

Ребёнок находится в критическом состоянии — малышка получила ранения шеи и груди.

В семилетнюю девочку, которая собирала сладости во время Хэллоуина, случайно выстрелили на улице города Чикаго на востоке США, она серьёзно ранена, медики борются за её жизнь, информирует CBS Chicago со ссылкой на полицию.

BREAKING NEWS: shots fired near 26th and Lawndale in Little Village neighborhood. Reports of a girl injured. She received help at nearby business. @cbschicago pic.twitter.com/P6IoIAbqNw — Jermont Terry (@JermontTerry) October 31, 2019

Выстрелы раздались, когда на улицах города было много детей, по традиции праздника собиравших сладости. В девочку, по словам полицейских, попали случайно: группа из трёх человек преследовала 31-летнего мужчину и стреляла в него. Девочка была одета в костюм пчелы и шла с родителями, когда произошёл выстрел.

— Ранее сегодняшним вечером в семилетнюю девочку выстрелили, когда она собирала сладости... Когда группа правонарушителей преследовала другого человека, они открыли огонь, стали стрелять в него. И попали в неё, в шею и в область грудной клетки... Ребёнок — в критическом состоянии, — сказал представитель полиции Чикаго Рокко Алиото.

Он отметил, что пострадавшую доставили в больницу, она "борется за жизнь". Стрелявшие скрылись с места и пока на свободе.

Мужчина, в которого целились злоумышленники, получил ранение кисти руки, но сейчас он в "стабильном состоянии".

Напомним, 31 октября во многих странах отмечается Хэллоуин. Лайф показывал трансляцию праздничных шествий в Нью-Йорке.