США намерены увеличить воинский контингент в Индо-Тихоокеанском регионе

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Авианосец ВМС США John C. Stennis. Фото © Flickr / U.S. Indo-Pacific Command

По словам Марка Эспера, США должны увеличить число своих партнёров и укрепить союзы.

Пентагон перебросит дополнительный контингент солдат в Индо-Тихоокеанский регион в целях расширения американского военного присутствия в регионе. Об этом журналистам сообщил министр обороны США Марк Эспер.

В нашей национальной оборонной стратегии подчёркивается, что наша основная забота — это Индо-Тихоокеанский регион, для её реализации мне нужно принимать более активное участие, мне нужно передислоцировать силы в этот район. Также нужно увеличить присутствие в регионе, — говорится в заявлении Эспера, размещённом на официальном сайте ведомства.

Как сообщал Лайф, по данным западных СМИ, США рассматривают варианты нападения на Россию в случае ухудшения отношений между странами. Прежде всего в качестве мест "нападения" рассматривались Крым и Дальний Восток.

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