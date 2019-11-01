Лайф публикует фото с места кровавого убийства экс-мэра Киселёвска

Во дворе лежат два тела — бывшего градоначальника и одного из преступников, которого он успел застрелить.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места кровавой перестрелки у дома экс-мэра города Киселёвска Кемеровской области Сергея Лаврентьева. Бывший градоначальник был убит налётчиками, которые, предположительно, хотели совершить разбойное нападение на его дом.

Судя по фото, Лаврентьев уже лёг спать, когда к нему наведались преступники, — он был в одной футболке и трусах. Узнав от супруги о незваных гостях в масках, хозяин дома достал охотничье ружьё и вышел во двор.

Оказалось, что налётчики тоже были вооружены. Они застрелили 59-летнего экс-мэра, однако Лаврентьев успел попасть в одного из нападавших. Злоумышленник бросил своего товарища и сбежал. Тело мужчины в маске и камуфляжной одежде с тремя огнестрельными ранами обнаружили у дома.

По данным СК, убитый являлся жителем соседнего города, ему на вид — около 40 лет. Супруга погибшего мэра утверждает, что видела силуэты двух человек.