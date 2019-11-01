Первый день ноября в Москве будет снежным и ветреным

По данным метеорологов, дневная температура воздуха в столице не поднимется выше плюс двух градусов.

Кратковременный мокрый снег, порывы ветра и облачность ожидают москвичей и гостей столицы 1 ноября. Об этом на своём сайте сообщает погодный центр "Фобос". По данным синоптиков, максимальная температура в городе и области не превысит плюс двух градусов. Ветер юго-западный, скорость пять-десять метров в секунду.

— Через столичный регион пройдёт атмосферный фронт окклюзии, связанный с тёплым сектором североатлантического циклона, из-за чего небо нахмурится, осыпаясь небольшим снегом, усилится ветер и немного потеплеет, — сообщили представители центра.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, немного понизится и составит 746 мм рт. ст.

Как сообщал Лайф, ранее синоптики посоветовали столичным автовладельцам скорее сменить резину на зимнюю.