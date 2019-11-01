Старшеклассник "заминировал" школу в Омске за день до каникул

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Ученик старших классов "заминировал" школу № 129 на Магистральной улице в Омске. Он отправил анонимное сообщение на электронную почту о том, что в здании заложена бомба. Школьников эвакуировали, а письмо передали в полицию, сообщает NGS55.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/chp55?z=photo-62832959_457368614%2Fwall-62832959_1932507" target="_blank">ЧП Омск</a></p>

На место прибыла полиция, которая проверила школу, но не нашла никаких взрывных устройств. Также выяснилось, кто "заминировал" образовательное учреждение всего за день до каникул.

Установлено, что сообщение оставил ученик старших классов. В настоящее время он и его родители находятся в отделе полиции, — сообщили изданию в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В соцсетях шутят, что юноша просто не дотерпел до каникул.

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