Старшеклассник "заминировал" школу в Омске за день до каникул

Ученик старших классов "заминировал" школу № 129 на Магистральной улице в Омске. Он отправил анонимное сообщение на электронную почту о том, что в здании заложена бомба. Школьников эвакуировали, а письмо передали в полицию, сообщает NGS55.

На место прибыла полиция, которая проверила школу, но не нашла никаких взрывных устройств. Также выяснилось, кто "заминировал" образовательное учреждение всего за день до каникул.

— Установлено, что сообщение оставил ученик старших классов. В настоящее время он и его родители находятся в отделе полиции, — сообщили изданию в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В соцсетях шутят, что юноша просто не дотерпел до каникул.