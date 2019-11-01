Сосед — об убийце малыша в детсаду в Нарьян-Маре: Ходил как зомби

Накануне Поздеев зашёл в детсад "Сказка", поднялся на второй этаж и убил одного из спящих мальчиков.

Сосед матери Дениса Поздеева, который убил шестилетнего мальчика ради "заклинания для вечной жизни", сравнил его с зомби. Он рассказал Лайфу, что часто видел 36-летнего мужчину пьяным.

— Не работает, постоянно пьёт... Сюда ходит, у него тут мать живёт с сожителем последним. Подпаивают его, видать... Иной раз ходит как зомби. Поведение странное. Он всё время дома торчит, — говорит мужчина.

Накануне 36-летний житель Нарьян-Мара беспрепятственно зашёл в детсад "Сказка", поднялся на второй этаж и ударил ножом одного из спящих малышей. Ребёнок умер на месте, убийцу скрутили подоспевшие охранники. Он рассказал, что совершил чудовищное преступление ради заклинания для вечной жизни и богатства. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по трём статьям.