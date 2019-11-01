Немецкие СМИ заявили о "возвращении" рубля на международный рынок

Всё больше инвесторов вкладывается в российскую валюту на фоне снижения доходности в европейских странах и США, пишут аналитики.

Российская валюта оправилась от потрясений, вызванных западными санкциями и снижением стоимости нефти, и снова набирает силу. Об этом пишет аналитик немецкого издания Focus в статье под названием "После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается".

Рубль стал одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, существенно укрепившись по отношению к доллару и евро, замечает журналист. Он указывает на растущий интерес международных инвесторов к российской валюте на фоне снижения доходности в европейских странах и США.

Также, по убеждению аналитика, гособлигации России являются надёжным инвестиционным инструментом. В качестве аргумента он напоминает о рейтинге агентства Fitch, которое поставило РФ на один инвестиционный уровень с Китаем — BBB.

Ранее сообщалось, что доллар может потерять статус основной резервной валюты.