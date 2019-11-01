Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за осень

Днём в столице ожидается температура выше нуля, но вероятны осадки в виде мокрого снега.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Ноябрь столица встретила со столбиком термометра в отрицательной зоне.

— Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха на метеостанции ВДНХ опустилась до отметки минус 3,8 градуса, — сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус на своей странице в соцсети Facebook.

Метеоролог рассказал, что сегодня в Москве ожидается облачная погода, местами пойдёт мокрый снег, вечером — гололедица. Температура воздуха будет от 0 до +2 градусов. Ветер юго-западный, его скорость — пять-десять метров в секунду.

Накануне синоптик объяснил разницу между гололёдом и гололедицей. Первый опасен обледенением проводов и деревьев, а вторая — скользкими дорогами и тротуарами.