Астронавты испекут на МКС печенье с шоколадной крошкой

Тесто для лакомства было доставлено на орбиту летом и хранится в замороженном виде.

Американские астронавты испекут на борту Международной космической станции (МКС) печенье с шоколадной крошкой. Электропечь, способную работать в невесомости, доставят на орбиту в эти выходные на космическом грузовике Sygnus.

Antares and Cygnus spent several hours standing tall on the launch pad for a series of system checks. 🚀🛰️



They're now horizontal so late-load cargo can be packed into Cygnus just before liftoff of @NorthropGrumman's CRS-12 mission. pic.twitter.com/6zq6l1L5AX — NASA Wallops 🎃 (@NASA_Wallops) October 31, 2019

— Наша печь летит на Международную космическую станцию на Sygnus. Запуск состоится 2 ноября! Мы готовы начать готовить, — сообщает в "Фейсбуке" производитель печи Zero G Oven.

Тесто для печенья с шоколадной крошкой было доставлено на орбиту летом нынешнего года и хранится в замороженном виде в пластиковых пакетах. Новая печь позволит провести эксперимент по изготовлению свежей выпечки на МКС. Как отмечает NASA, это важно с учётом планов проведения долговременных полётов на Марс.

Ранее стало известно, что у американцев на Международной космической станции сломался чайник и они пришли завтракать к россиянам.