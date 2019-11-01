Астронавты испекут на МКС печенье с шоколадной крошкой

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Фото © Facebook / Zero G Kitchen

Тесто для лакомства было доставлено на орбиту летом и хранится в замороженном виде.

Американские астронавты испекут на борту Международной космической станции (МКС) печенье с шоколадной крошкой. Электропечь, способную работать в невесомости, доставят на орбиту в эти выходные на космическом грузовике Sygnus.

— Наша печь летит на Международную космическую станцию на Sygnus. Запуск состоится 2 ноября! Мы готовы начать готовить, — сообщает в "Фейсбуке" производитель печи Zero G Oven.

Тесто для печенья с шоколадной крошкой было доставлено на орбиту летом нынешнего года и хранится в замороженном виде в пластиковых пакетах. Новая печь позволит провести эксперимент по изготовлению свежей выпечки на МКС. Как отмечает NASA, это важно с учётом планов проведения долговременных полётов на Марс.

Ранее стало известно, что у американцев на Международной космической станции сломался чайник и они пришли завтракать к россиянам.

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