Серебренников ответил матом на вопрос Лайфа о возврате его дела в суд

Режиссёр Кирилл Серебренников ответил матом на вопрос Лайфа о причине нового рассмотрения уголовного дела "Седьмой студии". Заседание проходит сегодня в Мещанском суде Москвы.

— Они ..., — эмоционально отреагировал Серебренников.

Как уже сообщал Лайф, в середине сентября дело Серебренникова было возвращено в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении. Впоследствии прокуратура оспорила это решение и вернула дело на новое рассмотрение в Мещанский суд в ином составе.

Фигурантам "дела "Седьмой студии" вменяется хищение 133 млн рублей, выделенных в 2011−2014 годах из госбюджета на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа". Обвиняемыми по делу проходят режиссёр Кирилл Серебренников, экс-глава Гоголь-центра Алексей Малобродский, бывший директор "Седьмой студии" Юрий Итин и руководитель Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум. Ещё одна обвиняемая — Екатерина Воронова — находится в международном розыске.