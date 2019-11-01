Во всех регионах России сегодня пишут этнографический диктант

В преддверии Дня народного единства сегодня в России пишут этнографический диктант. Акция проходит по всей стране. Начало в 11 утра по местному времени, поэтому ряд регионов уже проверил свои знания.
В Москве диктант пройдёт в Доме Пашкова.
Участниками акции могут стать россияне и жители иностранных стран, которые владеют русским языком. Диктант поможет оценить уровень этнографической грамотности граждан, их знаний о народах, которые проживают в России.
К слову о самом диктанте: он состоит из 30 вопросов — 20 общих и 10 региональных. В общей сложности даётся 45 минут. Пройти тестирование можно и онлайн на сайте проекта.
Диктант проходит уже в четвёртый раз.
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