Во всех регионах России сегодня пишут этнографический диктант

В прошлом году диктант написало 411 тысяч человек на 4567 площадках в России и за рубежом. В этом же году увеличили количество площадок, теперь их 5,4 тысячи.

В преддверии Дня народного единства сегодня в России пишут этнографический диктант. Акция проходит по всей стране. Начало в 11 утра по местному времени, поэтому ряд регионов уже проверил свои знания.

В Москве диктант пройдёт в Доме Пашкова.

Участниками акции могут стать россияне и жители иностранных стран, которые владеют русским языком. Диктант поможет оценить уровень этнографической грамотности граждан, их знаний о народах, которые проживают в России.

К слову о самом диктанте: он состоит из 30 вопросов — 20 общих и 10 региональных. В общей сложности даётся 45 минут. Пройти тестирование можно и онлайн на сайте проекта.

Диктант проходит уже в четвёртый раз.