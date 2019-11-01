Названы автомобили, которые дешевеют быстрее всего

Внедорожники Jeep Wrangler и Wrangler Unlimited, наоборот, названы самыми выгодными для владельца машинами.

Аналитики американского консалтингового агентства iSeeCars составили рейтинг автомобилей, быстрее других теряющих в цене от начальной стоимости. Самой невыгодной покупкой названы машины, олицетворяющие роскошь и экологичность. Антитоп-10 выглядит так:

Maserati Quattroporte — за пять лет после покупки дешевеет на 72,2%; BMW 7 Series теряет в цене 71,3%; Nissan LEAF — минус 71%; BMW i3 — минус 70,9%; BMW 5 Series — минус 69,2%; Acura RLX — минус 69,2%; Ford Fusion Energi — минус 69,1%; BMW 6 Series — 69,0%; Jaguar XJL — минус 68,9%; Chevrolet Volt — минус 68,1%.

Покупкой, о которой не придётся жалеть, аналитики назвали внедорожники Jeep Wrangler и Wrangler Unlimited, которые через пять лет эксплуатации становятся дешевле всего на 31,5% и 30% соответственно. В десятку самых выгодных автомобилей вошли три модели Toyota — Tacoma (32%), Tundra (35,9%) и 4Runner (36,5%), а также Porsche 911 (37,2%), Nissan GT-R (39,4%) и Subaru Impreza WRX (40%).

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