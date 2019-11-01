Названы автомобили, которые дешевеют быстрее всего

Аналитики американского консалтингового агентства iSeeCars составили рейтинг автомобилей, быстрее других теряющих в цене от начальной стоимости. Самой невыгодной покупкой названы машины, олицетворяющие роскошь и экологичность. Антитоп-10 выглядит так:
- Maserati Quattroporte — за пять лет после покупки дешевеет на 72,2%;
- BMW 7 Series теряет в цене 71,3%;
- Nissan LEAF — минус 71%;
- BMW i3 — минус 70,9%;
- BMW 5 Series — минус 69,2%;
- Acura RLX — минус 69,2%;
- Ford Fusion Energi — минус 69,1%;
- BMW 6 Series — 69,0%;
- Jaguar XJL — минус 68,9%;
- Chevrolet Volt — минус 68,1%.
Покупкой, о которой не придётся жалеть, аналитики назвали внедорожники Jeep Wrangler и Wrangler Unlimited, которые через пять лет эксплуатации становятся дешевле всего на 31,5% и 30% соответственно. В десятку самых выгодных автомобилей вошли три модели Toyota — Tacoma (32%), Tundra (35,9%) и 4Runner (36,5%), а также Porsche 911 (37,2%), Nissan GT-R (39,4%) и Subaru Impreza WRX (40%).
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