Устройства на Android атаковал вирус, который невозможно удалить

Из-за него на экранах гаджетов постоянно всплывает реклама, при этом заполняется память.

Новый вирус Xhelper поражает гаджеты, работающие на операционной системе Android. Об этом сообщили специалисты по кибербезопасности Symantec.

Из-за вредоносного ПО пользователи устройств постоянно видят всплывающую рекламу, кроме того, вирус сокращает память гаджета.

Вирус попадает в устройство вместе с другими программами. Он не удаляется даже при удалении заражённого приложения. Кроме того, даже восстановление заводских настроек не позволяет избавиться от вредоносного ПО.

Как отмечают эксперты, Xhelper поразил уже 45 тысяч устройств. Большинство из них принадлежит россиянам, американцам и индийцам.

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