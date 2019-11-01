Отставной генерал МВД задержан за подготовку убийства ради наследства — видео

По данным следствия, мужчина предложил киллеру один миллион рублей за расправу над бывшей женой своего брата.

В Ставропольском крае прошла операция по задержанию бывшего генерала МВД РФ, а ныне директора одного из санаториев в Кисловодске, подозреваемого в организации похищения и заказного убийства жительницы Санкт-Петербурга. Как установили оперативники, мужчина намеревался расправиться с гражданской женой своего умершего брата, чтобы получить и её часть наследства.

— Злоумышленник предложил своему знакомому за вознаграждение в миллион рублей выполнить криминальный заказ, однако тот сообщил о готовящемся преступлении в полицию. После того как этот замысел стал известен оперативникам, дальнейшие события развивались под их контролем, — сообщила официальный представитель пресс-службы ГУ МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, киллер получил от заказчика преступления 150 тысяч рублей для покупки оружия. Затем правоохранительными органами было инсценировано похищение и убийство женщины. Позднее киллер представил заказчику фотографии "жертвы" со специально нанесённым гримом.

— В момент передачи части денег в качестве оплаты за совершённое преступление подозреваемый был задержан сотрудниками Главного управления МВД России по СКФО при участии Росгвардии, — добавила Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено сразу по трём статьям: о подготовке убийства, убийстве и создании преступной группировки.

Как сообщал Лайф, в конце сентября в Москве был задержан киллер-иностранец, зарезавший бизнесмена по заказу его жены.