В СИЗО найден мёртвым ревнивец, убивший девушку на детской площадке в Раменском

В СИЗО в подмосковном Серпухове найден мёртвым Артём Шустов. В июле он в Раменском зарезал свою возлюбленную на детской площадке на глазах у её дочери. По данным Лайфа, Шустова нашли мёртвым в общей бане.
Напомним, преступник нанёс жертве более 20 ножевых ранений и уехал на машине, автомобиль нашли в Ногинске в 50 километрах от места преступления. Там же был задержан и предполагаемый убийца. Вскоре его заподозрили в расправе над ещё одной бывшей любовницей.
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