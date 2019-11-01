Суд отказался брать с Серебренникова подписку о невыезде, он остался на свободе

Мещанский суд Москвы отказался брать с режиссёра Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии" подписку о невыезде. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

— Одна лишь тяжесть обвинений в отсутствии доказательств о том, что подсудимые могут скрыться или оказать давление. В основании изложенного суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства государственного обвинения, — огласила своё решение судья Олеся Менделеева.

К слову, о подписке о невыезде просило гособвинение, защита Серебренникова настаивала, что это лишние меры.

Как уже сообщал Лайф, в середине сентября дело Серебренникова было возвращено в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении. Впоследствии прокуратура оспорила это решение и вернула дело на новое рассмотрение в Мещанский суд в ином составе.

Фигурантам "дела "Седьмой студии" вменяется хищение 133 миллионов рублей, выделенных в 2011−2014 годах из госбюджета на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа".