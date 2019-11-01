Опубликовано видео расправы над бывшим мэром Киселёвска: Стреляли в спину

Лаврентьев с охотничьим ружьём в руках босиком бежит за одним из нападавших, когда его догоняет второй и без колебаний открывает огонь.

Преступник убил бывшего мэра города Киселёвска Кемеровской области Сергея Лаврентьева выстрелами в спину. Об этом свидетельствуют кадры с камер видеонаблюдения.

Заметив одного из налётчиков, бывший градоначальник бежит за ним босиком. В руках у Лаврентьева — охотничье ружьё, однако он не стреляет в убегающего. Но сообщник мужчины не колеблется — открывает огонь, целясь в хозяина дома.

Ранее Лайф сообщал, что 59-летний Лаврентьев успел попасть в одного из нападавших. Его тело также нашли на месте перестрелки. Супруга бывшего мэра видела силуэты двух налётчиков, однако их, по данным ТАСС, могло быть трое.