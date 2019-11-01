Расстрелявший сослуживцев рядовой Шамсутдинов отказался обжаловать арест

Читинский суд постановил заключить военнослужащего под стражу сроком на два месяца.

Устроивший бойню в воинской части в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов не собирается оспаривать установленную ему ранее меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в Читинском гарнизонном военном суде.

— Апелляционная жалоба на арест Шамсутдинова в суд не поступала. Насколько мне известно, участники процесса заявляли, что не будут обжаловать решение (об избрании ареста. — Прим. Лайфа), — цитирует источник агентство.

Также собеседник агентства уточнил, что обвиняемый по-прежнему заявляет, что не раскаивается в содеянном.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном. Восемь военнослужащих погибли, ещё двое были ранены. Сам Шамсутдинов был обезврежен на месте.

Одной из возможных и наиболее вероятных причин произошедшего называют дедовщину, царившую среди личного состава, а также неуставные отношения в части. Служивший в этой части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Версию о том, что солдата просто довели неуставные отношения, предварительно подтвердила и комиссия Минобороны.