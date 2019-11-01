Убийцу малыша в детсаду доставили в суд, следствие требует ареста

Жителя Нарьян-Мара Дениса Поздеева, который убил шестилетнего мальчика ради "заклинания для вечной жизни", доставили в суд. Меж тем следствие направило уже ходатайство с требованием арестовать убийцу малыша.

31 октября 36-летний житель Нарьян-Мара беспрепятственно зашёл в детсад "Сказка", поднялся на второй этаж и ударил ножом одного из спящих малышей. Ребёнок умер на месте, убийцу скрутили подоспевшие охранники. Он рассказал, что совершил чудовищное преступление ради заклинания для вечной жизни и богатства. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по трём статьям.