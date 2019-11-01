Пятеро артистов Мариинского театра госпитализированы с отравлением в Москве

Пять взрослых артистов Мариинского театра и один ребёнок госпитализированы минувшей ночью в Москве с симптомами массового отравления. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Депздрава.
— За медицинской помощью обратились 13 человек, из них шесть госпитализировано, в том числе один ребёнок. Семь человек осмотрены врачами на месте, от госпитализации отказались. Все пациенты нетяжёлые, — уточнил собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадавшие пожаловались на боли в животе и рвоту сразу после выступления на одной из площадок в центре российской столицы. Членов коллектива увезли в больницу прямо из-за кулис.
Другие подробности выясняются.
Напомним, весной 2018 года несколько работников Мариинского театра тоже обратились к врачам с симптомами отравления. Среди них оказались как административные и технические служащие, так и артисты. Причиной, по данным Роспотребнадзора, стала сальмонелла в сырой куриной печени. Точки питания, где и выявили строгое нарушение, были закрыты.
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