На Сахалине усилили патрули из-за "бойцовского клуба" подростков

Школьники создали в соцсети паблик, через который договаривались о месте и условиях боёв.

Власти Охинского района на Сахалине решили усилить патрулирование в вечерние и ночные часы из-за того, что в Сети появились объявления о кулачных боях местных подростков.

— В пятницу в Охе прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где были поставлены также задачи перед управлением образования, УМВД, тренерами и другими ведомствами. Кроме того, в городском парке налажено освещение, — передаёт РИА "Новости" слова мэра Охи Сергея Гусева.

Он отметил, что пока не зафиксированы факты проведения кулачных боёв подростков. После проверки со стороны правоохранительных органов власти города подведут итоги и выявят, где были упущения.

Напомним, прокуратура региона проверяет информацию о том, что местные подростки организовали "бойцовский клуб" и вербуют других несовершеннолетних, желающих поучаствовать в кулачных боях.

Первым об организации кулачных боёв сообщил региональный новостной сайт "Оха 65". Журналисты обратили внимание на группу в соцсети "ВКонтакте", где подростки ищут желающих подраться. С подростками, которые были участниками "бойцовского клуба", начали работать психологи.