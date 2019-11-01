"Я позорище". Пьяного пассажира сняли с рейса в Таджикистан — видео

Авиахулиган был настолько нетрезв, что простой вопрос про дату рождения сбивал его с толку, а город назначения он назвал только со второго раза.

Пассажира сняли с самолёта "Уральских авиалиний" рейсом Москва — Куляб за пьяный дебош. Гражданин Таджикистана крыл матом своих попутчиков, вёл себя агрессивно.

— Вёл себя неадекватно: выражался нецензурной бранью, махал руками, вступал в конфликт с попутчиками и не реагировал на замечания бортпроводников. Сотрудниками транспортной полиции дебошир, которого стюардам удалось скрутить и удерживать в проходе, был выведен с борта, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Самолёт вылетел в Куляб, а разбуянившемуся пассажиру пришлось объясняться за свой поступок. Иностранцу назначили административный арест на пять суток за мелкое хулиганство. На допросе он раскаялся и признался, что не владел собой, потому что был сильно пьян.

— Чуть-чуть выпил, не помню, что делал... Был сильно пьян. В Куляб хотел к дети, они в аэропорту ждут меня. Я — позорище, — говорит авиахулиган.

О его состоянии говорит и то, что он не сразу вспоминает город, в который собирался улететь — сначала называет Душанбе и уже затем — Куляб. А простой вопрос про дату рождения запутывает его окончательно: "28 октября, 28.04., февраль".

Как ранее писал Лайф, актриса Лидия Вележева тоже была задержана за дебош на борту. Под её горячую руку попали даже пассажиры, к которым она обращалась со словами: "Я — актриса, а вы — плебеи". В итоге звезду выпроводили из самолёта сотрудники полиции и отвели на медосвидетельствование. Сегодня она призналась Лайфу, что во время вчерашних событий находилась под действием препаратов.