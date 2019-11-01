Зарезавший ребёнка в детсаду житель Нарьян-Мара арестован

Суд постановил отправить под стражу жителя Нарьян-Мара, который накануне зарезал ребёнка в детском саду. Ему будет предъявлено обвинение по статье "Убийство малолетнего". Об этом сообщили в СК РФ.
— Также задержан сотрудник ООО "ОП "Святогор", который осуществлял охрану помещений детского сада, но допустил беспрепятственный проход нетрезвого мужчины, — рассказали следователи.
Всего по факту случившегося возбуждены уголовные дела по трём статьям. Это также "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Напомним, 31 октября 36-летний Денис Поздеев беспрепятственно зашёл в детсад "Сказка", поднялся на второй этаж и ударил ножом одного из спящих малышей. Ребёнок умер на месте, убийцу скрутили подоспевшие охранники.
Поздеев рассказал, что совершил чудовищное преступление ради исполнения заклинания для вечной жизни и богатства.
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