Зарезавший ребёнка в детсаду житель Нарьян-Мара арестован

От дачи показаний он отказался. Накануне же с готовностью рассказывал, что убил малыша ради "вечной жизни".

Суд постановил отправить под стражу жителя Нарьян-Мара, который накануне зарезал ребёнка в детском саду. Ему будет предъявлено обвинение по статье "Убийство малолетнего". Об этом сообщили в СК РФ.

— Также задержан сотрудник ООО "ОП "Святогор", который осуществлял охрану помещений детского сада, но допустил беспрепятственный проход нетрезвого мужчины, — рассказали следователи.

Всего по факту случившегося возбуждены уголовные дела по трём статьям. Это также "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Напомним, 31 октября 36-летний Денис Поздеев беспрепятственно зашёл в детсад "Сказка", поднялся на второй этаж и ударил ножом одного из спящих малышей. Ребёнок умер на месте, убийцу скрутили подоспевшие охранники.

Поздеев рассказал, что совершил чудовищное преступление ради исполнения заклинания для вечной жизни и богатства.