Задержан охранник, пропустивший убийцу с ножом в детсад в Нарьян-Маре

Сотрудник ЧОПа принял убийцу шестилетнего Кирилла за родителя и спокойно открыл ему дверь.

Задержан охранник, который спокойно пропустил в детский сад "Сказка" Дениса Поздеева — убийцу шестилетнего Кирилла. Речь идёт о сотруднике ООО ЧОП "Святогоръ". О задержании сообщает Следственный комитет РФ.

— Подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников, — говорится в сообщении ведомства.

Охраннику вменяют часть 2 статьи 238 УК РФ, то есть "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека".

Кроме того, дело было возбуждено и против должностных лиц "Сказки". Им вменяют халатность, которая повлекла смерть ребёнка.

Ранее стало известно об аресте Поздеева. Ранее он объяснял, что совершил чудовищное преступление ради исполнения заклинания для вечной жизни и богатства.