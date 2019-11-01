У семи солдат произошёл нервный срыв после бойни в забайкальской воинской части

По словам главы комитета солдатских матерей ХМАО, один из них из-за пережитого перестал разговаривать.

Как минимум семеро солдат-срочников из воинской части в Забайкалье, где ранее их сослуживец Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек и ранил ещё двоих, госпитализированы с нервным срывом. Притом все они призывались из ХМАО, сообщает портал URA.RU со ссылкой на главу комитета солдатских матерей автономного округа Ирину Браун.

— Всего в этой части служит 26 человек из Югры. Семеро из них в госпитале с нервным срывом, один не может говорить, у второго развился псориаз, состояние ещё пятерых мне неизвестно, — сообщила Браун.

Сообщается, что члены комитета объявили сбор средств, чтобы организовать поездку на место трагедии и установить состояние всех возможных пострадавших в воинской части в Забайкалье.

— Во-первых, нам нужно узнать состояние ребят, обеспечить их медикаментами, если это необходимо. Во-вторых, у нас есть информация, что часть будут расформировывать, — мы должны проконтролировать, чтобы югорские призывники при переводе в другую часть продолжили службу вместе, — объяснила председатель комитета причины поездки.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном. Восемь военнослужащих погибли, ещё двое были ранены. Сам Шамсутдинов был обезврежен на месте.

Одной из возможных и наиболее вероятных причин произошедшего называют дедовщину, царившую среди личного состава, а также неуставные отношения в части. Служивший в этой части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Версию о том, что солдата просто довели неуставные отношения, предварительно подтвердила и комиссия Минобороны.