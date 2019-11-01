Трамп дал совет Меган Маркл

Хозяин Овального кабинета считает, что его соотечественнице нужно собраться и стать более жёсткой.

Президент США Дональд Трамп посмотрел документальный фильм "Гарри и Меган: африканское путешествие", где герцогиня Сассекская Меган Маркл пожаловалась на давление СМИ, и посоветовал ей стать жёстче. Хозяин Белого дома считает, что ей следует научиться не принимать близко к сердцу критику журналистов.

— Я смотрел её интервью и заметил, как она воспринимает всё слишком лично. Ей пора научиться немного отстраняться от этого. Я могу её понять, но ей нужно собраться и стать более жёсткой. Любая женщина, особенно, когда она беременна, достаточно уязвима, — приводит слова Трампа Daily Mail.

По мнению американского лидера, пресса действительно бывает несправедлива к Маркл. Трамп признался, что герцог и герцогиня Сассекские произвели на него хорошее впечатление во время его июньского визита в Британию. Президент США назвал принца Гарри хорошим молодым человеком.

Британские таблоиды пристально следят за жизнью не только Меган Марк, но даже её дальних родственников. Ранее стало известно, что сводный брат герцогини арестован за вождение в нетрезвом виде. Журналисты также не упустили из виду скандал с внебрачной дочерью отца Меган, Лори Дэвис, которая употребляла наркотики и занималась их распространением.