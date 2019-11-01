Автора хита "Феличита" убрали из списка угроз национальной безопасности Украины

Украинские власти внесли музыканта в список из-за его позитивного отношения к президенту России Владимиру Путину.

В обновлённом списке лиц, представляющих угрозу безопасности Украины, стало на одно имя меньше — теперь их 150. Министерство культуры, молодёжи и спорта Незалежной убрало из списка итальянского певца Альбано Карризи, более известного под псевдонимом Аль Бано и как автора хита "Феличита".

Напомним, музыканта внесли в список лиц, представляющих опасность для Украины, из-за его симпатий к президенту России Владимиру Путину. Как сообщал Лайф, ещё в 2014 году музыкант назвал российского лидера великим политиком.

Внесение Аль Бано в список автоматически лишило музыканта возможности посещать Украину. Инцидент вызвал большой общественный резонанс в Италии, а сам артист обещал встретиться с украинским послом в Риме для решения этой проблемы, в том числе с компенсацией за отменённые на Украине концерты.

— Я уверен, что являюсь человеком культуры и мира, не позволю, чтобы со мной обращались, как с бандитом или каким-то террористом. Я ничего не сделал, кроме того, что пою и говорю всегда о самом дорогом всем людям в мире — о мире, — приводит слова из интервью артиста с итальянскими журналистами портал "Страна.ua".

Как ранее сообщал Лайф, осенью 2017 года итальянский музыкант и автор песни "Феличита" Аль Бано объявил о завершении карьеры.