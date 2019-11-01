Школьница получила условный срок за избиение "поставленной на счётчик" девочки

Когда девочка-подросток отказалась отдавать деньги, которые вовсе и не брала, та повалила её на землю и избила.

Красноярская школьница поставила одноклассницу на счётчик и попыталась выбить из неё несуществующий долг. Вместо денег 16-летняя девочка получила три года условно с испытательным сроком два года.

— В мае 2019 года 16-летняя школьница стала вымогать у своей 15-летней одноклассницы деньги в сумме сначала 25, затем 100 рублей, хотя в действительности девушка у неё их не занимала. Когда потерпевшая не принесла требуемую сумму, обвиняемая увеличила "долг" до 1500 рублей, — рассказали в краевом СУ СКР.

2 июня коллектор-самоучка приступила к активным действиям. Она взяла с собой четырёх знакомых и пошла выбивать из одноклассницы долг. Потерпевшая в это время гуляла на улице с подругой. Когда девочка в очередной раз сказала вымогательнице, что ничего ей не должна, та повалила её на землю и начала бить руками и ногами.

В ходе следствия она вину признала и в содеянном раскаялась. Суд признал несовершеннолетнюю виновной по статье "Вымогательство" и приговорил к условному сроку.

Ранее Лайф опубликовал видео драки малышей в одном из детских садов Ярославля. На протяжении трёх минут дети группой избивали одну девочку во время прогулки.