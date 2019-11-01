Нарышкин заявил об отсутствии у России доказательств ликвидации аль-Багдади

В "очередном" уничтожении террориста ранее усомнился президент Сирии Башар Асад.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал заявление США о ликвидации главаря террористической организации ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, Москва не располагает доказательствами гибели предводителя боевиков.

— Генетического материала, который позволил бы со стопроцентной уверенностью говорить об этом, нет, — сказал Нарышкин ТАСС.

27 октября президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации аль-Багдади. По его словам, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, но аль-Багдади удалось быстро и точно идентифицировать.

СМИ публиковали видео с места ликвидации боевика. Затем кадры операции по уничтожению обнародовал Вашингтон. Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у Москвы нет достоверной информации о том, что США провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади. В ликвидации главаря ИГИЛ также усомнился президент Сирии Башар Асад.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.