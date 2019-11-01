Стали известны сроки и стоимость строительства платной трассы Москва — Казань

Скоростную платную трассу Москва — Казань начнут строить в следующем году, а завершится всё к 2027 году. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.
— С начала 2020 года начнём работы — это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска, — заявил Акимов.
В правительстве поясняют, что готовность трассы будет полностью обеспечена к 2027 году. К слову, заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов назвал и стоимость строительства. По его словам, дорога обойдётся примерно в 730 миллиардов рублей.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин предлагал строить дорогу только до Владимира, реконструировав при этом существующую трассу М7. Он пояснял, что это поможет снизить расходы.
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