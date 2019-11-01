В Москве водителей предупредили о снеге и гололедице

Затруднения в движении ожидаются на магистралях в сторону области, на МКАД и Третьем транспортном кольце.

На столичных дорогах сегодня вечером осложнится ситуация из-за снега и гололедицы. Центр организации дорожного движения Правительства Москвы просит водителей быть внимательными и при возможности передвигаться на метро.

— В сторону области лучше выезжать до 15 часов, либо уже после 20. В час пик быстрее будет передвигаться на городском транспорте. При поездках по городу на личном автомобиле нужно быть предельно внимательным и аккуратным, — говорится в сообщении ЦОДД.

В центре уточнили, что затруднения в движении ожидаются на магистралях в сторону области, на МКАД и Третьем транспортном кольце.

Ранее синоптик объяснил разницу между гололёдом и гололедицей. Первый опасен обледенением проводов и деревьев, а вторая — скользкими дорогами и тротуарами.