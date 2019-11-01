Минобороны опровергло сообщения о солдатах с нервным срывом в Забайкалье

В ведомстве заверили, что заболеваемость в воинской части ниже средних показателей.

В Минобороны РФ опровергли информацию о массовых нервных срывах у солдат в воинской части в Забайкалье, где срочник застрелил восемь сослуживцев и ранил ещё двоих.

— Информация о якобы заболевании семи и более военнослужащих в Забайкальском крае от "нервного срыва", распространённая отдельными интернет-СМИ, является вымыслом, — заверили в ведомстве.

В министерстве отметили, что заболеваемость в воинской части ниже средних многолетних показателей. Служба идёт в штатном режиме.

Напомним, с заявлением о нервных срывах у солдат выступил Комитет солдатских матерей из ХМАО. В части служит много срочников оттуда.

Срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном Забайкальского края. Восемь военнослужащих погибли, ещё двое были ранены. Сам Шамсутдинов был обезврежен на месте.

Одной из возможных и наиболее вероятных причин произошедшего называют дедовщину, царившую среди личного состава, а также неуставные отношения в части. Служивший в этой части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Версию о том, что солдата просто довели неуставные отношения, предварительно подтвердила и комиссия Минобороны. Сам Шамсутдинов отказался обжаловать арест.