Сенатор посоветовал россиянам на выходных выбраться на свежий воздух

Парламентарий собирается предстоящие праздничные дни посвятить работе на загородном участке.

Глава Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский дал советы россиянам, как отметить ноябрьские праздники без вреда для здоровья и без проблем вернуться к работе. Главная рекомендация — не увлекаться застольем.

— Лучше всего, если это будет активный отдых на свежем воздухе с родными, с друзьями. Поменьше надо увлекаться застольем, меньше употреблять тяжёлую, жирную пищу, спиртное, — сказал сенатор РИА "Новости".

Рязанский признался, что выходные он планирует поработать на загородном участке. А на День народного единства у сенатора приходится ещё один праздник — годовщина свадьбы.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. В этом году у россиян будут длинные выходные — 2, 3 и 4 ноября. В праздничный день парковки в Москве будут бесплатными. В столицу даже заглянет солнышко.