Полковник ФСБ Черкалин признал, что у него есть более 6 млрд рублей

Полковник ФСБ России Кирилл Черкалин признал, что у него есть шесть миллиардов рублей, которые он готов вернуть в казну. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Черкалина Владимира Михайлова.

— Ответчик признаёт в полном объёме взыскание в доход государства следующего имущества: денег в сумме 200 тысяч 500 долларов, 900 тысяч рублей, 50 миллионов 490 тысяч долларов, 1 миллиона 978 тысяч евро, 16 миллионов 145 тысяч рублей, 22 миллиона 56 тысяч долларов, — перечисляет огромные суммы Михайлов.

Кроме того, полковник готов, чтобы у него конфисковали 793 тысячи рублей, свыше шести тысяч евро, часы, запонки и Porsche Cayenne.

Как уже сообщал Лайф, офицер ФСБ проходит по двум уголовным делам. По версии следствия, он получил 850 тысяч долларов от одной компании за покровительство. А также вместе с подчинёнными заставил другого бизнесмена передать им долю в уставном капитале его акционерного общества на 490 миллионов рублей.