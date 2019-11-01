В России отзывают сотни "мерседесов", рискующих потерять спойлер

Владельцам, чьи автомобили попали под отзыв, необходимо обратиться в ближайший дилерский центр.

В России отзывают почти 400 автомобилей марки Mercedes-Benz Е-класса из-за риска отрыва заднего спойлера от двери багажника.

— Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность, что задний спойлер на двери багажника мог быть изготовлен не в соответствии с нормами. На высоких скоростях задний спойлер может открепиться от автомобиля, — уточняет пресс-служба Росстандарта.

Речь идёт об автомобилях, которые продаются с 2016 года по настоящее время. Производитель проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем или по телефону. Автомобилистам нужно будет сдать транспортное средство в ближайший дилерский центр. Все ремонтные работы для автовладельцев будут бесплатны. При необходимости на иномарках устранят неисправность.

Владельцы могут и самостоятельно проверить, попадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого нужно сопоставить VIN-код собственного транспортного средства с прилагаемым перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Ранее Лайф сообщал, что в России отзывают более четырёх тысяч старых BMW.