"В любой момент". Учёные предупредили украинцев о мощном землетрясении

Под угрозой Закарпатская область, а магнитуда толчков там может достигать восьми баллов.

Замдиректора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера прогнозирует серьёзное землетрясение в Закарпатье. Как передаёт издание "Сегодня", сейсмическая активность в этом регионе случается, как правило, раз в 100–120 лет, а последние толчки были в 1908-м.

Между тем магнитуда толчков в Закарпатской области может достигать восьми баллов. По мнению Кендзеры, местным жителям уже сегодня стоит приготовиться к возможной эвакуации, поскольку предсказать начало землетрясения невозможно — толчки могут начаться в любой момент.

Самым опасным участком считается район сейсмической Зоны Вранча — это Карпатские горы и запад Одесской области. Эпицентр может находиться в Сваляве, Мукачеве или Ужгороде.

Напомним, что три года назад близ Мариуполя на востоке Украины произошло землетрясение магнитудой 4,6. Причём подземные толчки ощутили и жители Ростовской области. По словам очевидцев, в домах шатались стены, а с потолков осыпалась штукатурка.